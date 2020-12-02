HESPRESS | نجم مغربي في الدوري الفرنسي ينبه خاليلوزيتش

يطمح اللاعب المغربي ونانسي الفرنسي “أمين باسي” إلى تمثيل منتخب المغرب الأول خلال الفترة القادمة من مسيرته الكروية حيث أعرب عن رغبته في الدفاع عن ألوان أسود أطلس قبل سنة من بداية كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها مطلع عام 2022، في تنبيه واضح منه للمدير الفني البوسني وحيد خاليلوزيتش.

وقال باسي وفقاً لموقع “هسبريس المغربي” عند سؤاله عن المنتخب الذي يود الدفاع عن ألوانه “أريد أن ألعب بقميص المغرب. لقد اتخذت هذا القرار، وأنا فخور باختياري فقد ولد والداي بالمغرب، وسيكون من دواعي سروري أن أرتدي ألوان المغرب دوليا”.

ويضيف تقرير موقع HESPRESS، أن اللاعب أمين باسي أكد تلقيه دعوة من قبل الناخب الوطني السابق لمنتخب المغرب الفرنسي “هيرفي رونار” قبل أمم أفريقيا في مصر 2019، وأوضح لاعب نانسي بقوله في هذا الصدد: “تلقيت مكالمة ذات مرة من هيرفي رونار عندما كان مدربا للأسود، ومنذ ذلك الحين كان اتصالي الوحيد بالفريق الأولمبي أكثر من الفريق الأول”.

وعن المنافسة الشرسة التي يشهدها المنتخب المغربي مع المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش بعد اختيار العديد مجموعة من اللاعبين مزدوجي الجنسية اللعب لأسود الأطلس، وما إن كان ذلك سيؤثر عليه، علق باسي قائلا: “يمكن للمنتخب المغربي الاعتماد على خدمات الكثير من اللاعبين الموهوبين من البلدان الأوروبية، إذ يقوم المدرب باختياراته. وبالنسبة لي، كان حلم الطفولة أن ألعب مع المنتخب الوطني في البطولات الكبرى”.

وتابع قائلا: “إن الدفاع عن ألوان المغرب سيكون دافعا قويا لي ولأسرتي، وهذا يتطلب إحصائيات أفضل، حتى تكون هناك إمكانية العثور على ناد جيد. هذا هو هدفي الأول، لأنه كلما لعبت لفريق جيد زادت احتمالية استدعائك من طرف الطاقم التقني المشرف على قيادة المنتخب”.

وكشف باسي وفقاً لموقع هسبريس دائماً، أن هدفه خلال الموسم الحالي يتجلى في تسجيل العديد من الأهداف والمساهمة في أخرى، مؤكدا أن مستقبله مع نانسي سيستمر إلى نهاية عقده في يونيو القادم، على أن يهتم وكلاء أعماله بمستقبله، لاسيما عقب اهتمام أندية كثيرة من الدوري الفرنسي بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.