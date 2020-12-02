شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تدرس إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، بعد الخسارة من طلائع الجيش.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك نية لدى لجنة الكرة بالزمالك، بإقالة باتشيكو لسبب تواضع قدارته وسوء نتائج الفريق تحت قيادته.

وأوضح هاني حتحوت، إن لجنة الكرة بالزمالك، ترى أن باتشيكو انتهت مهمته مع الزمالك، خاصة وأن مهمته الأساسية كانت قيادة الفريق في مباريات دوري الأبطال.