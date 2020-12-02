شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء: أتمنى المشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد علاء، مدافع طلائع الجيش، إن فريقه يستحق التأهل لنهائي كأس مصر على حساب الزمالك.

وأضاف أحمد علاء، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«مباراة الزمالك كانت صعبة خاصة وأن الفريق كان يسعى لتعويض هزيمته أمام الأهلي بدوري الأبطال».

وأكمل :«فخور بشقيقي وهو مثل أعلى لي ويقدم مستويات مميزة مؤخرا، محمود بالنسبة لي مثل وقدوة، ويتم مقارنته الأن بلاعبين في قارة افريقيا وليس داخل مصر فقط»..

وتابع :«عدت لتوي من الاصابة ولكن طلائع الجيش استطاع عبور مباراة نصف النهائي والصعود لنهائي كأس مصر، كما تمكنت من الظهور بمستوى جيد، وأتمنى المشاركة أمام الأهلي». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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