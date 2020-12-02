شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: طلائع الجيش يستحق المكانة التي وصل لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، إن فريقه يستحق المكانة التي وصل لها، بعد تأهله إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك.



وأضاف عمرو جمال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» :«نحن نستحق ماوصلنا له، طلائع الجيش خاصة وأنه يملك لاعبين مميزين ويمكنه احتلال مراكز متقدمة في الدوري».



وتابع :«طلائع الجيش، وضع قدما في النهائي وقدما أخرى في مباراة السوبر المصري، كنا نعلم بالمجهود الكبير الذي بذله الزمالك في نهائي دوري الأبطال، وحاولنا استغلال ذلك».



وأتم :«نمتلك لاعبين جيدين وقادرين، على احتلال مراكز متقدمه بدوري الموسم المقبل، ولصفقات الجديدة التي مثلت اضافة كبيرة للفريق»..