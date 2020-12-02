تريكة جديد..هاشتاج "أفشه يلبس رقم22" يتصدر تويتر بعد هدف "أفشة" في الاتحاد

تصدر هاشتاج #افشه_يلبس_رقم22، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن أصبح محمد مجدي أفشة ,رجل المواقف الصعبة بالنسبة لجماهير الأهلي، ووجدوا في قدميه الحل السحري والضربة القاضية للقضاء على الخصم.

وجاء الهاشتاج بعد أن سجل "أفشة" هدف التعادل في شباك الاتحاد السكندري وسبقه الهدف القاتل في شباك الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي في النهائي الإفريقي قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائي القرن، ليتغلب الأهلي على الزمالك 2-1 على إستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة.

وشبه مدشنو الهاشتاج، مسيرة "أفشة" مع الأهلي بمسيرة الأسطورة محمد أبو تريكة الذي كان يرتدي القميص 22، ولذلك طالبوا بارتداء "أفشة" هذا الرقم الذي يعني الكثير لجماهير القلعة الحمراء.

وجاءت تعليقات المتابعين:"أفشه لازم يلبس 22 وبإذن الله تريكه جديد"..#افشه_يلبس_رقم22 تستحقها بعد أن أثبت ولاءك.. احنا ملوك الدقائق الأخيرة.. لازم طبعا يستاهلها عن جداره.. القاضية بتاعتك يا ابني فيها الشفا.. القاضية ممكن أسلوب حياة.. نمبر وان وانتو عارفين.. ربنا يوفقك يابني.. مشروع تريكة.. وغيرها من التعليقات".