شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم حفل "الأفضل" فى الكرة النسائية هذا الموسم مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، حفل توزيع جوائز "الأفضل" فى دورى كرة القدم النسائية، للموسم الكروى 2020/2019، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق، المشرف العام على الكرة النسائية وعضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بأحد فنادق القاهرة.

ويتم خلال الحفل، تتويج فريق وادى دجلة "بطل الدورى"، تكريم كفر سعد "الوصيف"، الطيران "المركز الثالث"، بالإضافة إلى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دورى الدرجة الثانية إلى الدورى الممتاز للموسم الكروى 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.





من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى، عدد المباريات الودية الدولية التى سيخوضها المنتخبين الأول وتحت 20 سنة بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية، طبقا للأجندة الدولية، خلال الفترة المقبلة، التى تم عرضها على الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد.

وتتضمن خطة المنتخب، المشاركة فى بطولة شمال إفريقيا الودية، كما يدرس اتحاد الكرة تنظيم أول بطولة عربية للكرة النسائية تضم أفضل المنتخبات خلال التوقفات المحددة بالأجندة الدولية بشهرى فبراير وإبريل 2021 .

وقال أحمد رمضان، إنه حدد خوض من مباراتين إلى ثلاث، فى شهر فبراير ومباراتان خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى خوض أكثر من مباراة ودية محلية أمام فرق ناشئين أولاد لتوفير الاحتكاك القوى هذا بالإضافة إلى مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات خلال المعسكر المقبل.