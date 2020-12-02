شوبير: إصابة أحمد فتحي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد شوبير، إصابة لاعب بيراميدز أحمد فتحي بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ودوّنت الصفحة الرسمية لأحمد شوبير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"تأكد إصابة أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز بفيروس كورونا .. كل التمنيات له بالشفاء العاجل بإذن الله".

وكانت زوجة اللاعب أحمد وفتحي وبناته قد تعرضن للإصابة بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 في يونيو الماضي.