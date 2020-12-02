أول تعليق من مرتضى منصور على المخالفات المالية في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه يجهز مفاجأة قاسية للرد على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلسه بسبب وجود مخالفات مالية.

وقال مرتضى، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "أجَّلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية إلى ما بعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا أشغل اللاعبين".

وأضاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "انتظروا الرد غدا بمفاجأة قاسية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

يُذكر أن الزمالك ودَّع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي مساء الثلاثاء، والتي جاءت بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.