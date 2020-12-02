رسمياً.. محمد حمدي زكي ينتقل لصفوف المقاولون

أعلن محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى السابق انضمامه رسمياً لصفوف المقاولون العرب خلال موسم الانتقالات جاري. ونشر حمدي زكي صورة رفقة مسؤولي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب معلقا عليها قائلاً تمت. وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل الوفد أن الاسماعيلي وافق علي بيع محمد حمدي زكي لصفوف المقاولون العرب مقابل مليون جنية. وكان محمد حمدي زكي انضم لصفوف النادي الإسماعيلي الموسم الماضي مقابل 4 مليون جنيهاً قادماً من سموحة.

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