مجدي عبد العاطي: طلائع الجيش استحق التأهل لنهائي الكأس على حساب الزمالك

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن طلائع الجيش استحق الفوز والتأهل أمام الزمالك بكأس مصر. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أتمنى خروج الزمالك من الأزمات الأخيرة التي يمر بها سريعا، وعلى الجماهير مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة". الأزمات الأخيرة التي يمر بها سريعا، وعلى الجماهير مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة". وأكمل: "جمهور الزمالك اعتقد الفوز بكأس مصر عندما واجهه إنبي في موسم 2011". أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن أحمد سمير لاعب مميز. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد سمير لاعب مميز ويقدم أداء جيد جدا مع طلائع الجيش". وأكمل: "أحمد سمير يركز بقوة أمام الزمالك لذلك يقدم أداء جيد ويحرز أهداف".

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