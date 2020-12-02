شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف بن شرقى يكشف حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى كريم البلق وكيل أعمال اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي رغبة اللاعب في رحيله عن صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك أو طلبه لهذا الأمر نهائياً، وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب وان تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، إن فريق الاعداد بالبرنامج تواصل مع وكيل اللاعب الذي أكد عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية.
أضاف أحمد شوبير أن بن شرقي طلب عدة امتيازات كانت إدارة النادي وعدته بها وهو ما تناقشه إدارة النادي حالياً ولا أحد يعلم ما ستصل إليه الأمور لكنه مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وغاب أشرف بن شرقي عن مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف ليطيح بالقلعة البيضاء من المنافسة على اللقب المحبب له.
وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".
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