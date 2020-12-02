شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف سر عدم استعادة رزاق سيسيه.. وصفقات يحتاجها الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، أسباب عدم استعادة رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري للموسم الرابع على التوالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة: "كان لدينا 4 لاعبين في الفريق أجانب هم أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى الباك الأيمن الجديد المثلوثى الذى جاء لسد العجز فى هذه الجهة".

أضاف مرتضى منصور أن معنى عودة رزاق سيسيه إلى الزمالك يصبح حميد أحداد لاعب حر ومن حقه الرحيل عن النادى بدون مقابل مالى خاصة وأن وكيل اللاعب المغربى كان حريص على تأخير عودته لحين حسم قائمة اللاعبين الأجانب في الزمالك للرحيل الرسمى عن القلعة البيضاء وهو ما كان سيكبد خزينة النادى مليون ونصف المليون دولار (ما يقرب من 24 مليون جنيه) وهو ما دفعنا للحفاظ على حقوق النادي خاصة وأن أحداد كان هداف الدوري المغربي الموسم الماضي.

وشدد على أن حل أزمة اللاعبين الأجانب جاء بقرار إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري مقابل 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

تابع رئيس نادي الزمالك السابق تصريحات قائلاً: "أحمد رفعت لاعب الزمالك المنتقل إلى صفوف المصرى لدينا في مركزه لاعبان بحجم أحمد السيد زيزو وبن شرقي".

تابع مرتضى منصور أن الزمالك بحاجة إلى لاعب وسط مدافع مع طارق حامد ومساك مع محمود حمدي الونش ومحمود علاء وأنه ترك لإدارة النادي الحالية 3 عقود موقعة 4 نسخ لعماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى عبد الله بكري أحد أفضل المساكين فى مصر ورجب بكار والذين وقعوا عقود لمدة 4 مواسم كاملة مطالبا الجميع بتفعيل تلك العقود لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.