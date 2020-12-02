شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى: لاعبو الزمالك كانوا فى حالة استسلام بالمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو مرعي، مهاجم طلائع الجيش، أنه كان يملك الثقة فى الفوز على الزمالك قبل اللجوء للأشواط الإضافية، قائلا: " كان لدي ثقة في لاعبي طلائع الجيش بالفوز على الزمالك في الوقت الأصلي"، وكشف مرعي صاحب الهدف الثالث للطلائع في مرمى الفريق الأبيض، أنه كانت لديه ثقة كاملة في قدرة زملائه على التأهل لنهائي كأس مصر.

وتابع مرعي، في تصريح لبرنامج "جمهور الثالثة" على فضائية أون تايم سبورتس: "لعبنا على العامل النفسي للاعبي الزمالك، عقب خسارتهم بطولة دوري أبطال أفريقيا، لاعبو الزمالك كانوا في حالة استسلام بالمباراة، وكان هدفنا إنهاء المباراة في الوقت الإضافي وعدم اللجوء لركلات الترجيح".

وعن مواجهة النهائي، أتم: "الأهلي لا ينقصه شيئا، ونجح في حصد البطولات، ولكن سوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الكأس".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".