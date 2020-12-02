شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: إسلام جابر خلص على الزمالك فى بطولتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، أن إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض عليه علامة استفهام كبيرة حول أدائه مع القلعة البيضاء، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية، إن إسلام جابر خلص على الزمالك فى بطولتين خلال أسبوع واحد ومستواه لا يليق على الإطلاق بالقلعة البيضاء فهو تسبب فى الهزيمة أمام الأهلي وطلائع الجيش".
وأضاف إبراهيم سعيد: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكن اليوم نفسية اللاعبين كانت سيئة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا".
وتابع نجم الزمالك والاهلي السابق أن الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خارج القلعة البيضاء فى الموسم الجديد بسبب العروض المغرية التى تلقوها فى الفترة الأخيرة إلى جانب عدم شعورهم بالاستقرار بسبب رحيل الإدارة".
وختم: "الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام بسبب أخطاء فردية من بعض اللاعبين وكان يجب استبعاد كاسونجو منذ بداية الموسم وليس الآن".
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".
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