شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يكشف رسائل الخطيب للاعبى الأهلى قبل نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الشكر للاعبي الأهلي على ما قدموه أمام الاتحاد السكندري، كاشفًا خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس عن تفاصيل الجلسة التى عقدها الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين أمس قبل ليلة واحدة من مواجهة الاتحاد.

وتابع مدرب الأهلي: "الخطيب اجتمع بنا أمس، وحذرنا من خطورة مباريات الكأس، طالبنا بالتركيز، وحث اللاعبين على إهداء الجماهير لقب كأس مصر".

وكشف قمصان عن أهمية الضربات الثابتة في بناء اللعب وتشكيل خطورة على منافسي الأهلي بتعليمات من موسيماني موجهًا الشكر لإدارة الاتحاد وجهازهم الفني على ما قدموه أمام بطل إفريقيا.

وصعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الأتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ,فيما لعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.