عبدالحفيظ: طلائع الجيش أقصى وصيف وثالث الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بقدرات طلائع الجيش الذي سيلعب أمامه في المبارة النهائية لكأس مصر يوم السبت، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يواجه معركة شرسة خلال المرحلة الحالية.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، الثلاثاء: "يجب أن نحترم المنافس وخاصة في مباريات الكؤوس، وعندما تقترب من الخطوة الأخيرة سيختلف الأمر كثيرا".

وأضاف: "تحدثت بالأمس مع اللاعبين كما تحدث موسيماني والشناوي من أجل عدم التهاون أمام الاتحاد السكندري، لم تسر الأمور في صالحنا في البداية، ولكن شخصية الأهلي كانت سببا في العودة للمباراة وتحقيق الفوز".

وأكمل: "مواجهة طلائع الجيش لن تكون سهلة، إنه فريق مميز وصل لأول مرة إلى نهائي كأس مصر بعدما نجح في إقصاء وصيف وثالث الدوري، كما أنه لم يخسر سوى مرة واحدة في 6 مواجهات أمامهما في الموسم الحالي".

وتابع: "الطلائع متعطش لحصد أول لقب في تاريخه، والأهلي يواجه معركة شرسة منذ خوض نهائي إفريقيا حتى نهائي الكأس خلال 8 أيام صعبة، بعدما حصدنا اللقبين الأهم على المستوى المحلي والقاري".

وأكد عبدالحفيظ: "الأهلي سينتظره أيضا موسم شرس وقوي خلال الفترة المقبلة".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: "الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الطلائع في نهائي كأس مصر".

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد.