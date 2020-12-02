خاص.. اشتباه في إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: اشتبه الجهاز الطبي في نادي الزمالك بإصابة لاعب الفريق محمد أشرف "روقة" في الرباط الصليبي. وغادر "روقة" ملعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر محمولاً على سيارة إسعاف الملعب متأثراً بإصابته. وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن حالة لاعب الزمالك المبدئية تشير إلى وجود اشتباه قوي في إصابته بالرباط الصليبي. ويخضع روقة لأشعة وفحص شامل صباح الأربعاء لتشخيص إصابته بشكل نهائي، وتحديد البرنامج العلاجي للاعب. وشارك روقة في هزيمة فريقه (3-1) أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، ليودع الزمالك المسابقة.

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