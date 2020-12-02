قناة الزمالك: إيقاف 3 مسؤولين في النادي بقرار رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت قناة الزمالك، إيقاف رؤوساء إدارات الشئون القانونية، الشئون الإدارية والعلاقات العامة والنشاط الإجتماعي، في القلعة البيضاء عن العمل.

ووفقًا لقرار صادر اليوم، الثلاثاء، ونشرته قناة الزمالك على الهواء، فإنه تقرر إيقاف محمود خالد رئيس الشئون القانونية، ووليد بخيت مدير الشئون القانونية عن العمل.

كما تقرر إيقاف أيمن حافظ مدير العلاقات العامة والنشاط الإجتماعي عن العمل، وذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وجاء القرار لصالح العمل ومقتضياته ووفقًا لقانوني العمل والرياضة على التوازي، على أن ينفذ القرار من تاريخه، بناء على ما جاء في نصه.

الجدير بالذكر أن القرار جاء موقعًا من أحمد البكري رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك حاليًا، والتي جاءت لتحل محل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.