قمصان: هدف الاتحاد منحنا "إفاقة".. وخسارة الزمالك أثرت علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي أن هدف الاتحاد السكندري في مباراة الفريقين منح فريقه استفاقة في توقيت مهم.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر، ليبلغ المباراة النهائية للمسابقة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال قمصان :"هدف الاتحاد جعلنا ندرك خطورة الموقف، ونجحنا في الشوط الثاني في العودة وسجلنا هدفين".

وأضاف مدرب الأهلي :"نواجه دائماً حسام حسن ونعرف أنه يعتمد على الكثافة العددية في وسط الملعب، وتعتمد طريقته على الجهد البدني لفريقه".

وأشار قمصان إلى أن علم فريقه بنتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في طرف نصف النهائي الأخر أثرت سلبياً على فريقه وصنعت شيء من التراخي في بداية اللقاء.

وأنهى قمصان :"الخطيب اجتمع باللاعبين وحذرهم من غياب التركيز في هذه المباراة بسبب الاحتفالات بدوري أبطال إفريقيا، وبفضل الله نجحنا في المهمة لأننا نمتلك لاعبين رجال".