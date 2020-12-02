سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلي أعادتنا أمام الاتحاد.. ومواجهة الطلائع لن تكن سهلة

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي، سعادته عقب عبور مباراة نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري.
وقال عبد الحفيظ، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تحدثت بالامس مع اللاعبين كماتحدث ايضا موسيماني والشناوي من اجل عدم التهاون امام الاتحاد السكندري.
وتابع: مباراة الاتحاد لم تسير الامور في صالحنا في البداية ولكن شخصية الاهلي كانت سببا في العودة للمباراة
واشار: مباراة النهائي قوية امام الجيش، الفريق العسكري قدم مباريات قوية حتى وصل للنهائي، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة. وافصح: غدا راحة من التدريبات والخميس معسكر مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر.
واتم كلماته بالحديث عن اللاعبين العائدين من الاعارة مؤكدا بأنهم قدموا مستويات طيبة مع انديتهم.
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