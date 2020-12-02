وليد شعبان: إلغاء ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلي "قرار صحيح"

يرى وليد شعبان الحكم المساعد السابق، أن إلغاء ركلة جزاء الاتحاد السكندري أمام الاهلي بنصف نهائي كأس مصر كان قرارا صحيحا.
وقال شعبان، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: تراجع محمد معروف حكم الساحة عن احتساب ركلةجزاء للاتحاد امام النادي الاهلي كان قرارا صحيحا.
وكان رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندري قد سقط داخل منطقة جزاء الاهلي، ليحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لزعيم الثغر، قبل ان
وتابع: علي معلول ارتكب مخالفة في كرة الضربة الركنية التي تسببت في الهدف الثاني للأهلي امام الاتحاد.
وتأهل الاهلي الى نهائي كاس مصر على حساب الاتحاد السكندري ليضرب موعدا يوم السبت المقبل مع طلائع الجيش في النهائي.
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