ميدو: الزمالك سيعلن إيقاف محمد عواد وعرضه للبيع

كشف أحمد حسام ميدو عن كاليس الأزمة التي تسبب فيها محمد عواد حارس مرمي الزمالك قبل انطلاق مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر. وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" أن محمد عواد رفض النزول لإجراء عمليات الإحماء بعد أن علم بجلوسه احتياطياً لزميله محمود جنش في اللقاء. ورفض عواد الجلوس احتياطياً خلال المباراة ليتم استبعاده من قائمة الفريق. وأكد ميدو أن الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة عن إيقاف محمد عواد وعرضه للبيع. وودع الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الثلاثاء.

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