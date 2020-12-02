ابراهيم سعيد: إسلام جابر خلص على الزمالك

أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي السابق أن إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض عليه علامة استفهام كبيرة حول أدائه مع القلعة البيضاء. وقال هيما فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "إسلام جابر خلص على الزمالك فى بطولتين خلال أسبوع واحد ومستواه لا يليق على الإطلاق بالقلعة البيضاء فهو تسبب فى الهزيمة أمام الأهلي وطلائع الجيش". وأضاف: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكن اليوم نفسية اللاعبين كانت سيئة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا".

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