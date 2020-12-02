مدرب الأهلي: الخطيب حذرنا من مواجهة الاتحاد.. ونسعى للتتويج بكأس مصر

أكد المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي “سامي قمصان“، أن الفوز على الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر، كان هامًا للغاية، خاصة بعد التتويج مؤخرا بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت على ستاد السويس الجديد، ليصعد إلى نهائي كأس مصر، ويواجه نظيره طلائع الجيش يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.

وقال قمصان في تصريحات عقب المباراة: “واجهنا فريقا منظما، ويقدم أداء تكتيكي مميز، وجميع المباريات التي يخوضها الأهلي أمام حسام حسن فنيا تحتاج إلى جهد بدني كبير”.

وأضاف: “الفوز على الاتحاد كان هام للغاية، ونسعى لحصد لقب بطولة كأس مصر“.

وتابع: “سيطرنا علي مجريات الامور خلال الشوط الثاني، والفوز تأخر نوعًا ما، خاصة بعدما تقدم الاتحاد السكندري بهدف علينا في الشوط الأول، وعاد لتأمين دفاعاته، وأغلق منطقة الجزاء تماما”.

وواصل: “التغييرات كانت جيدة وأثرت بشكل إيجابي على الفريق وعدنا إلى المباراة بشكل مميز”.

وأكد، أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب حذر الجهاز الفني واللاعبين من التراخي في مباراة اليوم وطالب بالتركيز في تلك المواجهة.

واختتم:”شخصية لاعبي الأهلي كبيرة جدا وحققنا الأهم من المباراة وهو الوصول للنهائي”.

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