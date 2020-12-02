ليفربول يضمن العبور إلى ثمن النهائي متصدراً وأتالانتا يتعثر بالتعادل 

ضمن ليفربول الإنكليزي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب حسم مواجهته الصعبة أمام ضيفه أياكس الهولندي.



وضرب ليفربول أكثر من عصفور بحجر واحد بعد تجاوزه أياكس 1-0 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.



ووقّع الواعد كورتيس جونس (19 عاماً) على هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الثامنة والخمسين.



ونجح ليفربول في العودة إلى سكة الانتصارات في البطولة عقب خسارته المفاجئة في المرحلة الفائتة من ضيفه أتالانتا الإيطالي 2-0 كما ضمن التأهل وحسم صدارة المجموعة، وتجاوز مشكلة غياباته الكثيرة.



واقتنص ليفربول التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الذي تعادل 1-1 مع ميتييلاند الدنماركي متذيل الترتيب بنقطة قبل مرحلة من نهاية دور المجموعات، فيما توقف رصيد أياكس عند سبع نقاط.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعثر أتالانتا بتعادله مع ميتييلاند ليصبح مجبراً على الخروج بنتيجة إيجابية من أرض أياكس في المرحلة الأخيرة.



وفشل أتالانتا الإيطالي في الخروج بأكثر من نقطة أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي وتعادل معه 1-1، وكان الضيف البادئ بالتسجيل بفضل سشولز (13) قبل أن يعدل أتالانتا النتيجة عبر الأرجنتيني روميرو (79).



ورفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه أياكس الهولندي (7 نقاط) في المرحلة الأخيرة، علماً أن خسارة الأخير من ليفربول الإنكليزي الثلاثاء 1-0 منحت كتيبة الألماني يورغن كلوب التأهل كبطل للمجموعة بعدما صار رصيد الريدز 12 نقطة.



المصدر: بي إن سبورت