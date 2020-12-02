ريال مدريد يسقط أمام شاختار ويصبح مهدداً بالخروج من دوري الأبطال

كرّر شاختار دانيتسك الأوكراني فوزه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بفوزه عليه اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ليصبح الفريق الملكي مهدداً بمغادرة المسابقة مبكراً.
وكان الفريق الأوكراني فاز ذهاباً أيضاً في المرحلة الافتتاحية للمجموعة الثانية بثلاثة أهداف لهدفين في مدريد.
ووقّع دينتينهو (57) ومانور سولومون (82) هدفي الفريق الفائز.
ورفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة أمام ريال مدريد الذي أصبح مصيره بيد منافسه الأوكراني.
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