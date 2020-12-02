الامارات | سالم عبدالرحمن بطلاً لـ «دولية الشارقة للشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن بطلاً لـ «دولية الشارقة للشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لقب بطولة الشارقة الدولية للأساتذة، التي نظمها النادي ضمن سلسلة فعالياته الاحتفالية باليوم الوطني الـ49. وكان سالم حصل على 5.5 نقاط من سبع جولات، بواقع خمسة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، متقدماً على صاحب المركز الثاني المولدوفي الأستاذ الدولي الكبير فايوريل يورداتيسكو، بينما جاء ثالثاً الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني بخمس نقاط. وانطلقت البطولة بمشاركة ثمانية من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم سالم عبدالرحمن.

وأقيمت البطولة بنظام الشطرنج السريع من سبع جولات على موقع «ليشيس العالمي»، وبجوائز بلغت 1630 دولاراً للاعبين الثلاثة الأوائل. وأشرف على تحكيم البطولة الحكمان الدوليان فيصل الحمادي، والفلبيني مارلون كونان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news