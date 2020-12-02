الامارات | بينتو مرشح لتدريب منتخب كولومبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو مرشح لتدريب منتخب كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام كولومبية أن المدرب بينتو، بات مرشحاً لتدريب منتخب كولومبيا، بعد رحيله عن تدريب منتخب الإمارات، مبينة أنه أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلاقة المدرب البرتغالي كيروش. وقالت صحيفة «ون فوتبول» الكولمبية إن التطور الجديد بإنهاء الاتحاد الإمارات عقد الكولومبي بينتو، جعله مرشحاً مهماً لقيادة كولومبيا في تصفيات المونديال، خصوصاً بعد التصريح الأخير لكيروش بأن مشواره مع كولومبيا اقترب من نهايته. ويمتلك بينتو خبرة كبيرة في قيادة المنتخبات، حيث سبق وحقق نجاحاً تاريخياً مع كوستا ريكا ببلوغ ربع نهائي مونديال 2014.

ويعاني منتخب كولومبيا في المركز السابع بأربع نقاط في تصفيات مونديال 2022 عن أميركا اللاتينية. وكانت لبينتو تجربة سابقة مع كولومبيا، حين قاد منتخب بلاده في كوبا أميركا 2007، حيث ودع من الدور الأول، كما فشل في التأهل معه لمونديال 2010.

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