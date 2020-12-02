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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خورخي دا سيلفا: سعيد بالتعادل امام النصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
كشف المدرب الأوروغواياني لنادي اتحاد كلباء خورخي دا سيلفا عن سعادته بالتعادل الايجابي وبواقع 3 - 3 مع النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.
وفي حديث له، قال دا سيلفا: "سجلنا هدفا مبكرا، وكنا قادرين على مضاعفة الأهداف في الشوط الأول، إلا أن لاعبينا لم يستطيعوا إنهاء الفرص بشكل جيد".
وأضاف: "تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، نتيجة ضغط المباريات، ارتكبنا أخطاءً دفاعية، ساهمت في تسجيل النصر لأهدافه الثلاث، لكن الجيد قتالنا حتى اللحظات الأخيرة، وخروجنا بتعادل إيجابي امر ايجابي".
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