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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيدرو ايمانويل: تلقينا خسارة صعبة امام بني ياس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
أعرب المدرب البرتغالي لنادي العين بيدرو ايمانويل عن حزنه الشديد للخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه امام فريق بني ياس بنتيجة 1 - 4، في ختام الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.
وصرح ايمانويل قائلاً: "بني ياس استحق الفوز عن جدارة، ونحن تلقينا خسارة صعبة، وليس لدي أي تفسير لتلقي هدفين في أول 5 دقائق من المباراة، وأعتقد أن من السهل شرح ماذا حدث في المباراة بعدها".
وأضاف: "مثل هذه الأوقات تكشف معدن الرجال، والعين ربما يخسر، ولكن ليس بهذه الطريقة وبهذه النتيجة الكبيرة، وهذا لا يعني أنني أتهرب من مسؤولية ظهورنا كفريق عادي".
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