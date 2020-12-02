بيدرو ايمانويل: تلقينا خسارة صعبة امام بني ياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعرب المدرب البرتغالي لنادي ​العين​ ​بيدرو ايمانويل​ عن حزنه الشديد للخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه امام فريق ​بني ياس​ بنتيجة 1 - 4، في ختام الجولة الثامنة ل​دوري الخليج العربي​.



وصرح ايمانويل قائلاً: "بني ياس استحق الفوز عن جدارة، ونحن تلقينا خسارة صعبة، وليس لدي أي تفسير لتلقي هدفين في أول 5 دقائق من المباراة، وأعتقد أن من السهل شرح ماذا حدث في المباراة بعدها".

وأضاف: "مثل هذه الأوقات تكشف معدن الرجال، والعين ربما يخسر، ولكن ليس بهذه الطريقة وبهذه النتيجة الكبيرة، وهذا لا يعني أنني أتهرب من مسؤولية ظهورنا كفريق عادي".