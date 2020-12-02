خيبل المهرة بطلا تجمع حضرموت لأبطال المحافظات لكرة الطائرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حقق نادي خيبل المهرة الرياضي بطولة تصفيات كأس تجمع ساحل حضرموت لأبطال محافظات ( المهرة - شبوة - حضرموت الوادي والساحل ) لكرة الطائرة، نظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة.

وشارك في التجمع أندية خيبل المهرة - سمعون الشحر - إتحاد سيئون - شباب القطن - أهلي الغيل - تضامن شبوة. وفاز خيبل على سمعون بثلاثة اشوط مقابل شوط، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب الفقيد صالح بن دغار بالمكلا. وكرم مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن المسجدي، ونائب رئيس الإتحاد اليمني لكرة الطائرة حسن عوض، نادي خيبل بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

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