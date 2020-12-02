شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: "الزمالك هيرجع أقوى ومش هيقف على حد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب الإعلامي إبراهيم فايق من نغمة التشكيك في استمرار الزمالك على خطى البطولات بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وتابع فايق في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه برنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "الزمالك دلوقتي محتاج ولاده يقفوا بجانبه، عمر ما تاريخ الزمالك هيقف على أشخاص، الزمالك خسر بطولة لكنه قادر على العودة.

وأكمل فايق: "بلاش تشكيك في النادي، النجاح اختيار والزمالك عليه أن يختار النجاح، كل القائمين على لجنة الكرة بالزمالك شخصيات لها تاريخها الطويل في اللعبة".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".