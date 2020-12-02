شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» خورفكان حديث الجولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق خورفكان فوزه الأول بعد تعادلين وخمس هزائم وذلك بتخطيه مضيفه حتا 3-2 في إحدى أكثر مباريات البطولة حتى الآن إثارة.

وقام خورفكان ب«ريمونتادا» تاريخية في الجولة الثامنة بعدما بقي متأخراً حتى الدقيقة 74 بهدفين نظيفين، قبل أن يقلب البرازيليان رامون لوبيز وبرونو لاماس الطاولة على «الإعصار» ويسجلان 3 أهداف، بينها هدفان في الدقيقتين 88 و92.

ورفع خورفكان رصيده إلى 5 نقاط رائعة، كونه حصد سابقاً نقطتين بالتعادل مع شباب الأهلي والشارقة.

وجاءت الإشادة لخورفكان من الصربي فلاديمير فيرميزتش الذي قال ان فريق «النسور» أظهر الوجه الحقيقي لكرة القدم.

واعتبر أن المستوى البدني للاعبي حتا لم يؤهلهم للعب لأكثر من ساعة، ما يؤكد عدم جاهزية الفريق بدنياً.