شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسقط أمام شاختار ويصعب مهمة تأهله في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر ريال مدريد الإسباني أمام شاختار صفر-2 في كييف ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ليصبح أمر تأهله إلى الدور الثاني محل شك.

وسجل برونو دنتينو(57) وماتور سالومون(829 هدفي شاختار.

ورفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وكان شاختار فاز على ريال مدريد ذهاباً أيضاً 3-2.

ويتصدر مونشنغلادباخ الألماني الترتيب برصيد 8 نقاط، وهو سيلعب لاحقاً مع إنتر ميلان الإيطالي صاحب نقطتين.

ويلعب في الجولة الأخيرة من الدور الأول في 10 ديسمبر المقبل، ريال مدريد مع مونشنجلادباخ،وشاختار مع إنتر ميلان.

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