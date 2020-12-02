شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يسقط العين برباعية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

صدم بني ياس ضيفه العين وفاز عليه بنتيجة تاريخية 4 -1 في ختام مباريات المرحلة 8 لدوري الخليج العربي، من خلال المباراة التي أقيمت الثلاثاء على (ملعب النار) في الشامخة.

وهذا هو أكبر فوز يحققه بني ياس على العين في عصر الاحتراف، وكانت أكبر نتيجة سابقة فوزه عليه 3-1 في عام 2010.

تقدم «السماوي» عن طريق البرازيلي بيدرو في الدقيقة الثانية، وسهيل النوبي الذي أحرز ثنائية (5) و(35)، وقبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة قلص العين النتيجة عن طريق البرتغالي إدواردو (70)، قبل يعود بيدرو لتعزيز الفوز لصالح بني ياس مسجلاً الهدف الرابع (90).

وعاد الفريق السماوي إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعد تعثر دام لـ4 جولات متتالية (ثلاث هزائم وتعادل) ليتقدم من المركز العاشر إلى السابع بعد أن رفع غلته إلى 13 نقطة.

بينما أوقفت الخسارة طموح العين للتقدم نحو الوصافة وتقليل الفارق مع الشارقة ليبقى في المركز الرابع بنقاطه الـ14 وبفارق المواجهات المباشرة مع الوحدة.

ونال أصحاب الملعب أسبقية التقدم بهدفين خلال 5 دقائق بأفضل «سيناريو» لم يكن متوقعاً، وقد يكون غير مسبوق في لقاءات الفريقين، قبل أن ينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

واستطاع هجوم بني ياس الوصول إلى شباك الحارس خالد عيسى بعد دقيقة و5 ثوان فقط من صافرة البداية عن طريق جواو بيدرو قبل أن يعزز النوبي التقدم بالهدف الثاني بعد 3 دقائق و56 ثانية فقط من زمن الهدف الأول،

وحاول لاعبو العين الرد على مضيفهم بحثاً عن تقليص الفارق ولكن تسديدة التوجولي لابا كودجو مرت جوار القائم الأيسر لمرمى فهد الظنحاني.

واشتعلت المباراة أكثر بعدها، وتبارى الفريقان من أجل الوصول للشباك، وضاعت أكثر من فرصة للعين عن طريق لابا والبرتغالي إدواردو.

واستغل النوبي هفوة الحارس خالد عيسى الذي خرج من منطقة الجزاء بتسجيل الهدف الثالث.

بعد العودة من غرفة الملابس حرم (الفار) البرازيلي بيدرو من التسجيل بداعي تسلل سلطان الشامسي ثم ألغت التقنية احتساب هدف ثان للعين بداعي لمس الكرة يد ريان يسلم، قبل أن ينهي بيدرو اللقاء بهدف ثان له والرابع لفريقه.

من جهته، أرجع محمد عبدالرحمن لاعب وسط العين خسارة «الزعيم» إلى غياب التركيز في البدايات، معتبراً أن تلقي هدفين خلال 5 دقائق أدى لخسارتهم نتيجة الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وقال «عجب» الذي ظهرت على وجهه تعابير التأثير من الهزيمة: ربنا يقدرنا على ما هو قادم، حاولنا تعديل النتيجة في الشوط الثاني، وقلص العين الفارق، ولكنا استقبلنا هدفاً رابعاً من بني ياس في مرمانا، علينا أن نراجع أنفسنا لأننا جمعياً تسببنا في الخسارة، ولم نؤد بالشكل المطلوب بالرغم من أننا حققنا 3 انتصارات متوالية.