شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوى: الزمالك لا يستطيع تقديم أداء جماعى رغم المهارات الفردية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضى حسن المستكاوى، إن طلائع الجيش قدم مباراة ممتازة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وكأس السوبر سيكون بين الأهلي وطلائع الجيش.

وأكد الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع على فضائية CBC، أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم فورا والزمالك لا يستطيع تقديم أداء جماعى رغم المهارات الفردية للاعبين.

وأضاف، أن تغير كثيراً مقارنة بأدائه قبل أيام أمام النادى الأهلي، موكدا أن طلائع الجيش بذل مجهوداً مهماً في مباراة اليوم واصفاً الأداء بالرائع.

ومن جانب آخر، قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن العالم أجمع تأثر تأثرا كبيرا بوفاة أسطورة كرة القدم مارادونا مشيرا إلى أنه تم عمل استفتاء على أفضل لاعب مارادونا أم بيلية، فجاءت الجائزة مناصفة بينهما.

وتابع المستكاوى، خلال مداخلة تليفزيونية، إن مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك مباراة مهمة جدا وتحدث للمرة الأولى مشيرا إلى أن الإصابات في صفوف نادى الزمالك أكثر من النادي الأهلي والأداء التكتيكي لنادى الزمالك يعتمد بشكل كبير على ترتيبات الفترة السابقة، مضيفا أن النادي الأهلي فلن يتأثر كثيرا وتأثير الإصابات لن يكون كبيرا مؤكدا على ان الفرق الكبرى لا تتأثر بالإصابات وتعلم كيفية تعويض الغيابات.