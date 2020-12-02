شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب بعد تأهل الطلائع لنهائى الكأس: ربنا يكرمنا وتبقى سنة خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب إسلام محارب، لاعب نادى طلائع الجيش، عن سعادته بفوز فريقه التاريخى على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل لأول مرة فى تاريخ النادى للمباراة النهائية فى البطولة المصرية العريقة، وقال عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. بداية خير وربنا يكرمنا وتبقى سنة خير إن شاء الله".





وتغلب طلائع الجيش، على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء، ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، ويتأهل لمواجهة الأهلى، الذى أطاح بنادى الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى تقام مساء السبت القادم.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".