شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام بعد الخروج من الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام وذلك عقب مباراه طلائع الجيش التى أقيمت مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في نصف نهائى كأس مصر.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام وذلك عقب مباراه طلائع الجيش التى أقيمت مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في نصف نهائى كأس مصر
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