شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أشرف قاسم بعد الخروج من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن سبب خسارة مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، جاءت بسبب عدم نجاح لاعبى الفريق في الخروج من آثار خسارة نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمام الأهلى، في المباراة التي جمعت بينهما في النهائى الإفريقى الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف. أضاف أشرف قاسم في تصريحاته عقب المباراة أن تأثر لاعبى الزمالك كان واضحًا جدًا في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن الأداء الذي ظهروا به في مباراة الطلائع لم يكن متوقعًا في ظل امتلاكهم قدرات فنيه عالية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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