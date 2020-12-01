مدرب حراس الزمالك يفجر مفاجآة مدوية عن «عواد»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، عن أن استبعاد محمد عواد حارس مرمي الفريق من مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتي شهدت هزيمة الزمالك، يرجع إلى رفض عواد الجلوس على دكة البدلاء للحارس محمود جنش الذي بدأ المباراة. أكد عمرو عبدالسلام عقب المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية أن عواد رفض التواجد على دكة البدلاء وطلب المشاركة أساسياً ليتم إستبعاده من المباراة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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