شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يستفر اليونايتد قبل الموقعة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، أن فريقه بامكانه تحقيق الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب «أولد ترافورد»، والتى تقام غدا الأربعاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفى للقاء :«هل الخوف من مغادرة دورى الأبطال يثقل كاهل اللاعبين؟ نعم، لقد انتصرنا ضد لايبزيج انتصاراً اجبارياً، اتينا إلى مانشستر من اجل الفوز وحده، نحن جاهزين ذهنياً وتكتيكياً، سنحاول أن ننتصر في اغلب جوانب المباراة، سنتخطى هذه العقبة».

وتابع قائلا: «الصعوبات سببها مزاجية اللاعبين؟ لا الأمر لايتعلق بالمزاجية، هنالك عدة أسباب للصعوبات وتحدثنا عنها كثيرا، بنفس هذه المجموعه وصلنا إلى نهائى الابطال، الامر متروك لنا لاظهر افضل مالدينا».

واختتم قائلا: «سنحاول الاستحواذ على الكره هذا يمنحنا المزيد من الثقه، القدوم إلى الأولد ترافورد من أجل الفوز، هذا ليس مستحيلاً بل تحدياً صعباً وسنكون جاهزين».