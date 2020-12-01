شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الهلال والنصر 74 ألف ريال بسبب أحداث ديربي الرياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي، اليوم الثلاثاء، الثنائي الهلال والنصر مبلغ 74 ألف ريال، على خلفية أحداث ديربي الرياض، الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين ،دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بفوز الهلال بثنائية نظيفة.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن اللجنة الانضباطية، ألزمت البرازيلي بيتروس لاعب النصر، بدفع مبلغ 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في المباراة، وألف ريال لعدم ارتداء الكمامة، وبالمثل نور الدين أمرابط لنفس السبب.
كما غرمت اللجنة التأديبية أيمن يحيى لاعب الفريق الأصفر، بدفع 30 ألف ريال لتكرار غيابه عن المقابلة الإعلامية، وفي الجانب الهلالي، تم تغريم كل من محمد جحفلي ومحمد البريك مبلغ وقدره ألف ريال لكل منهما، لعدم ارتدائهما الكمامة في مباراة النصر.
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