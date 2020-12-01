شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تتحفظ على التعاقد مع صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف العام على الفريق الكروى الأول من اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى توفير مستحقات اللاعبين قبل منتصف ديسمبر الجارى حتى يحافظ الفريق على استقراره خلال الفترة المقبلة ولا يتأثر برحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعبين استفسروا من لجنة الكرة خلال الجلسة التى جمعتهم بأيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على حول إمكانيات انتظام المستحقات المالية خلال المرحلة المقبلة، وأكدت لجنة الكرة أن اللجنة المؤقتة ستوفر كافة احتياجات اللاعبين المالية دون أى تغيير.

كان المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المؤقتة، قد أكد على ضرورة تلبية احتياجات الفريق الكروى الأول حتى يستمر فى المنافسة على البطولات دون أن يتأثر بأى تغييرات إدارية، لافتا إلى أن الشغل الشاغل للجنة المؤقتة الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء وفريق الكرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى وضعت فيه لجنة الكرة شرطا أساسيا للموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى ظل رغبة اللاعب فى خوض التجربة بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وتمثل الشرط فى التعاقد مع مهاجم متميز يمتلك نفس المواصفات البدنية والفنية التى يتمير بها اللاعب، خصوصا أنه صار من أفضل المهاجمين فى مصر فى الوقت الراهن.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مصطفى محمد لا يمكن تعويضه فى ظل الإمكانيات الفنية التى يتمتع بها فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اللجنة لن تقف أمام مصلحة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، لكن يجب أن يتم التعاقد مع مهاجم سوبر بنفس المواصفات، وأوضح أن اللاعب يمتلك إمكانيات أكبر مما ظهر عليها فى الفترة الماضية وسنركز على إظهارها فى المرحلة المقبلة.

وتجتمع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس مع البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق خلال الأيام المقبلة لسببين أولهما مطالبته بمنح فرصة للاعبين الصاعدين خلال المباريات المقبلة، خصوصا أسامة فيصل الذى ظهر بمستوى مميز فى الفترة الماضية، والسبب الثانى مناقشته فى احتياجات الفريق بعدما تم قيد 29 لاعبا فى القائمة الأولى بينهم حمزة المثلوثى وحميد أحداد، ويحق للفريق استبدال أربعة لاعبين من القائمة فى حالة التعاقد مع لاعب جديد إلى جانب وجود مكان شاغر بالقائمة خلال المرحلة المقبلة.

فيما تركت لجنة الكرة القرار النهائى بشأن التعاقد مع صالح جمعة لاعب الوسط المهاجم إلى البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى وفقا لرؤيته الفنية، وسط تحفظ من جانب مسؤولى اللجنة حول إمكانية التعاقد مع اللاعب خصوصا أيمن يونس، رئيس اللجنة الذى أكد صعوبة ضم اللاعب فى ظل عدم التزامه خارج الملعب وهو ما يؤثر سلبا على أدائه فى المباريات، كان جمعة قد سبق ووقع على عقود انتقال إلى الزمالك فى فترة سابقة قبل أن يفسخ عقده مع القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.