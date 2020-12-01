أليجري يقترب من تدريب أرسنال

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن أن أرسنال قد يقيل مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، من أجل التعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها أليجري بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث كان يعتبر أيضًا خيارًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي منذ فترة طويلة. وخسر أرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني خمس من 10 مباريات في البريميرليج حتى الآن هذا الموسم، وهي أسوأ بداية للموسم للفريق منذ 1981.