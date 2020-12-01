طارق السيد: من الظلم تحمل مسؤولية خسارة الزمالك في مباراة اليوم للجنة الحالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق: حظ سعيد للنادي في مباراة بطولة إفريقيا، وكأس مصر، لافتاً إلى أن نادي الزمالك لا يقف على أحد.
وأضاف الكابتن طارق السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساحة من الوقت للتدريب قبل بدء الدوري، متمنيا أن يصبر جمهور الزمالك وأن يقف بجانب فريقه.
وأوضح أنه من الظلم تحمل مسؤولية خسارة الزمالك في مباراة اليوم للجنة الحالية، لافتاً إلى أن اللاعيبة قدموا أداء جيد خلال مباراة بطولة إفريقيا، وسيكون هناك مساحة جيدة ليستعيد الزمالك مهاراته.
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