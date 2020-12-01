شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لأتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ المرتقبة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث يستهدف فريق أتلتيكو مدريد الفوز على بايرن ميونخ، من أجل اقتناص الـ3 نقاط، لحسم تأهله إلى دور الـ 16. تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي.. حارس المرمى: يان أوبلاك. خط الدفاع: كيران تريبير، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو. خط الوسط: كاراسكو، كوكي، ماركوس يورينتي، ساؤول نيجويز. خط الهجوم: أنخيل كوريا، جواو فيليكس. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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