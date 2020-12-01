شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث يستهدف فريق أتلتيكو مدريد الفوز على بايرن ميونخ، من أجل اقتناص الـ3 نقاط، لحسم تأهله إلى دور الـ 16. تشكيل بايرن ميونخ كالتالي.. بايرن ميونخ حارس المرمى: ألكسندر نوبل. خط الدفاع: سار، خافي مارتينيز، نيكلاس زوله، لوكاس هيرنانديز. خط الوسط: اري مبي، جمال موسيالا، دوجلاس كوستا. خط الهجوم: دوجلاس كوستا، ليروي ساني، إيريك ماكسيم تشوبو موتينج. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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