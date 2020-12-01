شكرا لقرائتكم عماد متعب: هو اللاعب لازم رجله تتكسر علشان اللي عمل الفاول يتطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفعل عماد متعب نجم النادي الأهلي سابقاً على الحالات التحكيمية خلال مباراة الاتحاد السكندري ضد المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة أون تايم سبورتس: "هو اللاعب لازم رجله تتكسر علشان اللي عمل الفاول يتطرد".

وشهدت مباراة اليوم عدد من الحالات التحكيمية الخاصة بالتدخلات العنيفة للاعبين فيما بينهم ما ساهم في اشتعال المناقشة في الاستوديو التحليلي بين نجم الأهلي السابق وأحمد الشناوي الخبير التحكيمي.

وأكد عماد متعب أن الخشونة يجب أن تواجه بأشد عقوبة لأنها تهدد مستقبل وسلامة اللاعبين وهو أمر مرفوض مشدداً على استيائه من كونها ليست ضمن بروتوكول تقنية الفار خاصة وأن أمن اللاعبين أهم من احتساب الأمور الأخرى.

وصعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذي حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر..

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.