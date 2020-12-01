شكرا لقرائتكم عبد الملك: لاعبو الزمالك تأثروا بالتغييرات الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ان لاعبي الفريق الابيض قدموا مباريات فى دوري أبطال أفريقيا وخاصة نهائي أفريقيا أمام الاهلي.
وقال عبد الملك فى تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يعاني لمدة ثلاث شهور على المستوي الإداري وبالطبع هذا أثر بشكل كبير على الفريق سواء فى أفريقيا او أمام الجيش بكأس مصر".
وأضاف: "الزمالك عانى من غيابات بالجملة أمام الجيش إلى جانب النفسية بسبب خسارة دوري أبطال أفريقيا واللاعبين بشكل كبير تأثروا بالتغييرات الإدارية".
أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ان القلعة البيضاء عاني من الظلم والأخطاء التحكيمية أمام طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس مصر.
وقال عبد الملك:"كان من الممكن أن يعود الزمالك إلى اللقاء أمام طلائع الجيش لولا الأخطاء التحكيمية الفادحة من محمود البنا".
وأضاف: "مطلوب من اللاعبين الكبار داخل الفريق محاولة لم الشمل خلال الفترة المقبلة والحفاظ على استقرار الفريق للعودة من جديد".
وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".
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