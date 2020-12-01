شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الاهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز المستحق على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء ، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ,فيما لعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكرا بهدف تحقيق هدف مبكر وحاول استغلال فارق الأمكانيات لصالح لاعبيه ولعب على الأطراف عن طريق جيرالدو من الشمال والشحات من اليمين مع تحركات قفشة من الخلف.

أول خطورة الاتحاد جاءت في الدقية التاسعة مم تسدية قوية لكريم يحيى تصدى لها الشناوي بثبات بعدها ضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة رائعة من الشحات لكنه أهدرها بغرابة خارج الشباك وعاد كريم يحيي وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدًا عن شباك الشناوي أيضاً.

تراجع أداء الأهلي بشكل غريب وترك منتصف الملعب للأتحاد الذي ضغط ونجح رزاق سيسيه في تسجيل هدف زعيم الثغر الأول في الدقيقة 35 من جملة جيدة وسط "سرحان" مدافعي الأهلي وبعده الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدا الأهلي الشوط الثامي بنزول صلاح محسن وطاهر محمد طاهر على حساب جيرالدو ومروان محسن وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة مُحققة للتسجيل بعدما تلقي تمريرة جيدة من الشحات سددها بغرابة بعيداً عن الشباك كما فعل مروان محسن في الشوط الأول.

واصل الأهلي الضغط لكن بعشوائية ودون تركيز فيما تمثلت خطورة للاتحاد من خلال الهجمات المرتدة وسقط رزاق سيسيه في الدقيقة 60 ولجأ الحكم محمد معروف لتقنية الفار لتحديد هل كان السقوط داخل منقطة الجزاء أم خارجها وتم احتساب الكرة ضربة حرة مباشرة للاتحاد.

استحوذ الأهلي على مجريات المباراة وضغط بكل قوة ونجح محمد مجدي قفشة في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 72 من تمريرة سحرية من على معلول وسددها قفشة في شباك زعيم الثغر.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين بحثاً عن هدف قاتل ، ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف قاتل للأهلي في الدقيقة 89 بعدما تلقي تمريرة عرضية من ناحية الشمال وأودعها في شباك الاتحاد بعدها ضغط الاتحاد لتسجيل هدف التعادل ،وخرج قفشة وشارك رامي ربيعة بدلاً منه ، كما شارك كهربا بدلاً من حسين الشحات ويحاول الفريقين التسجيل وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الاهلي والتأهل لنهائي البطولة.